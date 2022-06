Halloween! Czas na upiorne wnętrze

31 października jest szczególną datą dla Amerykanów. Obchodzą oni wówczas Halloween – święto duchów, magii i pogańskich obrzędów, mające celtyckie korzenie. Halloween dotarło do Stanów Zjednoczonych w XIX za pośrednictwem irlandzkich imigrantów. Pierwszym stanem, w którym zaczęto je obchodzić, była Minnesota w 1921 roku. Jej śladem podążył Nowy Jork w 1923 oraz Los Angeles w 1925 roku. Następnie święto rozprzestrzeniło się do pozostałych stanów i europejskich krajów, które także ogarnął halloweenowy szał.

Jedną z tradycji Halloween jest przebieranie się za straszne postaci, takie jak czarownice, mumie, wampiry czy wilkołaki. Im bardziej przerażające, tym więcej zabawy! Zgraja przebierańców puka od drzwi do drzwi, wykrzykując „Cukierek albo psikus” w celu zdobycia jak największej ilości smakołyków.

Halloween daje nam również pole do popisu w dekoracji naszych domów! Aby przyłączyć się do celebracji nie potrzeba domowej rewolucji czy wysokiego budżetu. Wystarczą odpowiednie dodatki, takie jak dynie, wycięte z papieru duchy, nietoperze, porozstawiane po różnych zakamarkach świeczki i pajęcze sieci, które z łatwością można wykonać własnoręcznie. Halloween to świetna okazja do zaprezentowania swojej kreatywności i niesamowita frajda dla najmłodszych, którzy na ten jeden wieczór w roku przenoszą się do krainy magii i strachu!

W przypadku dorosłych jest to znakomita okazja do stworzenia mrocznej, ale przy tym romantycznej atmosfery! Ciepłe odcienie czerwieni i pomarańczy oraz przytłumione światło świec to przyjazny klimat dla spotkań we dwoje przy lampce wina i placku z dyni.

Zobaczmy zatem, bez czego nie sposób się obejść 31 października!