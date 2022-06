6 nowoczesnych polskich domów jednorodzinnych

W tym wypadku, o bryle budynku zadecydowała topografia działki. Dom, swoją konstrukcją, spaja ze sobą górny i dolny poziom działki, wykorzystując pozorną niedogodność terenu wynikającą z obecności na nim wapiennej skały. Dom przybrał formę prostopadłościanu, który następnie przechylono, co wywołuje wrażenie, że zsuwa się on ze skarpy. Elewacja pokryta jest ciemną okładziną z łupka, co świetnie kontrastuje z wapienną skałą, ale także blachą oraz drewnem, którym pokryto inne fragmenty elewacji. Rozległy taras, znajdujący się w tylnej części budynku, gwarantuje doskonałe miejsce na relaks. Wychodzi on bezpośrednio na obszerny ogród oraz luksusowy basen. Koncepcja budynku wydaje się być bardzo skomplikowana i wymyślna to w rzeczywistości jest doskonale dopasowana do otoczenia oraz do możliwości działki, na której go budowano.