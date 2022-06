Siedziba Google w Londynie

Google, amerykański gigant branży informatycznej, od wielu lat wybierany jest jednym z najlepszych pracodawców na świecie. Dla wielu, bez względu na branżę, praca w Google stanowi szczyt marzeń, gdyż wokół zatrudnienia dla tej firmy wyrosły prawdziwe legendy, stawiające ją w niezwykle pozytywnym świetle. Od ciekawej i rozwijającej pracy, poprzez wyluzowaną atmosferę i liczne firmowe imprezy, aż po fantazyjny i oryginalny wystrój biur, wszystko w pracy dla Google pociąga młodych i wykształconych.

Londyńska siedziba Google mieści się w nowo wybudowanym biurowcu w Central Saint Giles, w samym sercu Covent Garden, jednej z najpopularniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji w Londynie. Biura rozciąga się na powierzchni 50,000 metrów kwadratowych, gdzie ulokowane są miejsca do pracy, tak zwane „chill out areas” do relaksu i odpoczynku, liczne sale konferencyjne kantyna oraz obszerny taras na dachu z widokiem na miasto.

Siedziba Google jest dokładnie taka, jakiej mogliśmy się spodziewać po tak nowoczesnej i przyszłościowo ukierunkowanej firmie- kreatywna, fantazyjna, zaaranżowana z dokładnością do najmniejszego detalu- po prostu cool!

Chcesz zobaczyć więcej? Odwiedź siedzibę Google z homify!