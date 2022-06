O tym, jak pewnego razu mały balkon stał się duży

Każdy, kto mieszka w mieście marzy choćby o skrawku własnego świeżego powietrza – o skrawku balkonu. Jednak balkony często nie są właściwie wykorzystywane i służą tylko do suszenia odzieży i przechowywania różnego rodzaju skrzynek i niepotrzebnych w danej chwili w domu sprzętów. Szkoda balkonu! Zwłaszcza, że nawet najmniejszy może stać się prawdziwą oazą dla szczęśliwych jego posiadaczy. Trzeba tylko wiedzieć, jakie działania podjąć, aby z balkonu efektywnie korzystać. Nasi balkonowi eksperci, zrzeszeni w biurze architektonicznym Die Balkongestaler, zdecydowali się pomóc wszystkim tym, którzy chcieliby odpowiednio eksploatować swój balkon lecz po prostu nie potrafią. Jeden z ich imponujących projektów chcielibyśmy przedstawić Wam w niniejszym Katalogu Inspiracji. Prezentowane przedsięwzięcie dotyczyło balkonu o powierzchni zaledwie 2 metrów kwadratowych, przynależącego do jednego z mieszkań w Hamburgu. Realizacja celu zajęła 4 tygodnie. Dziś balkon ze zdjęć to ulubione miejsce jego właścicieli. Spędzają na nim każdą wolną chwilę.