Schody do małych pomieszczeń: 9 wspaniałych przykładów

Te schody nas zachwyciły! Ze względu na swoją strukturę, zajmują o połowę mniej miejsca niż klasyczne schody. To jest dopiero oszczędność przestrzeni. Korzystając z takich schodów po raz pierwszy możemy czuć się niepewnie, bo nie mają one wiele wspólnego z tradycyjnymi odpowiednikami, ale to tylko kwestia przyzwyczajenia. Nie można też odmówić tym schodom uroku. Mając takie dzieło sztuki w domu, zapewniamy sobie podziw naszych gości.