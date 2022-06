Drewniany dom w nowoczesnym stylu

Po raz kolejny chcielibyśmy zaprezentować Wam projekt nowoczesnego domu, który przykuł nie tylko naszą uwagę, ale także wyróżnił się bardzo ciekawym i współczesnym podejściem do architektury. Drewniane domy przede wszystkim kojarzą nam się z bardzo tradycyjną strukturą- spadzisty, dwuspadowy dach, kolorowe okiennice to kwintesencja rustykalnego stylu. Jednak coraz częściej i coraz odważniej sięgamy po niestandardowe, oryginalne projekty, które przełamują te tradycyjne schematy. To spójna mieszanka dwóch stylów, której efekt końcowy możemy podziwiać poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z tym niezwykłym, drewnianym domem!