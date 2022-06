Nowoczesny i stylowy dom z betonu

Wnętrze swoim stylem nawiązuje do charakteru zewnętrznej fasady. Także i tutaj niektóre fragmenty ścian pokryto betonowymi blokami. Drewniane podłogi oraz białe ściany stanowią dobre neutralne tło dla wyrafinowanej aranżacji. Nowoczesne meble odznaczają się elegancja i szykownym designem. W centralnym miejscu strefy dziennej umieszczono oryginalny podwieszany pod sufitem komin, który pełni głównie funkcję dekoracyjną. Wnętrze to skąpane jest w naturalnym świetne, które swobodnie wpada do środka przez wielkoformatowe przeszklenia.