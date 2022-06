Jak tapeta może odmienić Twoje wnętrze?

Do niedawna tapeta kojarzyła nam się z przykrą, nieszykowną koniecznością, której głównym zadaniem było zakrycie szpetnych, obdartych ścian. Dziś rola tapety zmieniła się diametralnie i obecnie służy wszystkim zwolennikom tego typu rozwiązań jako gustowna, oryginalna dekoracja ścian.

Lata 70-te, 80-te czy 90-te to złoty okres dla tapet, które królowały wręcz w polskich mieszkaniach. Pojawiały się niemalże w każdym pomieszczeniu i z zasady miały pełnić funkcję dekoracyjną danego pomieszczenia. Jednak okres PRL-u, który nie był łaskawy dla polskiego wzornictwa ograniczył motywy tapet głównie do roślinnych, co niekoniecznie było dobrym rozwiązaniem dla każdego typu pomieszczenia. Koniec lat 90-tych to w zasadzie koniec złotego okresu tapet, znikają na dobre, a na ich miejsce pojawiają się kolorowe farby do ścian. Dopiero od paru lat tapety szturmem zaczęły powracać do łask, całkowicie odmieniając charakter mieszkania.

Umiejętnie dobrana tapeta pod względem kolorystycznym, motywu oraz faktury może odmienić wystrój każdego wnętrza. W poprzednich latach starano się pokrywać wszystkie ściany tapetą od podłogi aż po sam sufit. Efekt zazwyczaj prezentował się dosyć ciężko wręcz przytłaczająco. Obecnie rzadko wykorzystuje się tapety do tego typu aranżacji. Zazwyczaj ozdobnej tapety używamy do pokrycia jednej bądź dwóch ścian, jeżeli jest to kolorowa, wzorzysta ozdoba ścienna. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ścianę w całości pokryć tapetą. Wtedy używamy jednobarwnej, stonowanej okleiny ściennej, a całość wykańczamy za pomocą dekoracyjnego pasa tzw. bordiura. Dzięki tej metodzie efekt końcowy prezentuje się na prawdę szykownie i elegancko, a nasza przestrzeń dzienna zyskuje luksusowego, niepowtarzalnego wyglądu.

Dziś jednak zajmiemy się określonym typem tapet, mianowicie tapetami w kwiaty. Odpowiemy Wam na pytanie do jakiego typu wnętrz się nadają oraz jakie meble wybrać, aby efekt prezentował się lekko i romantycznie.