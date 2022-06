Niesamowita metamorfoza rezydencji z lat ’70-tych

To, czego dokonali architekci z Atelier FA zasługuje na wielki szacunek. Czy to aby na pewno ta sama kuchnia? Postawienie na świetliki okazało się strzałem w dziesiątkę i wprowadziło jasność do pomieszczenia. Stare i niemodne już dębowe meble zastąpiono nowymi i nowoczesnymi, co sprawiło, że kuchnia stała się nagle znacznie bardziej przestrzenna. Czerwona ściana nadaje całości elegancji i sprawia, że antracyt mebli prezentuje się niesamowicie współcześnie. Nowoczesne urządzenia elektryczne i biały blat to idealne zwieńczenie tej pięknej i funkcjonalnej kuchni.