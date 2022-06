7 świetnych aranżacji salonu z aneksem kuchennym!

To co kochamy najbardziej to ład, porządek i czystość we wnętrzu. Taki też jest ten skandynawski, bardzo modny przykład. Minimalizm to także dobre słowo opisujące powyższy salon z kuchnią. Być może dlatego, że jest to niewielki pokój, nie podzielono podłogi na dwie części, a zastosowano ciągłość paneli podłogowych, które z praktycznych względów, także nadają się pod roboczą strefę kuchenną. Sofa skierowana w stronę stołu i kuchni sprzyja dobrej komunikacji gospodarzy i na przykład gości, których przyjmują w trakcie przygotowywania posiłku lub kawy. Co nietypowe w tym salonie to brak telewizora! Wracając do naszych przemyśleń na temat zacieśniania więzi rodzinnych to jest to, na pewno sprzyjający temu akcent. Aranżacja salonu z aneksem kuchennym w tym wydaniu to prosty, nieskomplikowany, ale też niezawodny sposób na wielofunkcyjne wnętrze.