homify 360°: Ekskluzywna willa z Ferrari w salonie

Wąska powierzchnia, na której wzniesiono budynek, została optymalnie wykorzystana- architekci zdecydowali się na budowę w pionie, co pozwoliło na stworzenie domu o dużej powierzchni na niewielkiej podstawie. Przydomowy ogród jest z tego powodu niewielkich rozmiarów, co zrekompensowano dużym i przestronnym tarasem na dachu. Wąski i podłużny szkielet domu obudowano z dwóch stron solidnymi, betonowymi ścianami, stanowiącymi fasadę budynku. Poszczególne piętra ułożone są jeden na drugim niczym klocki lego. Dwa ostatnie poziomy wysunięte zostały do tyłu, tworząc przestrzeń na balkon.