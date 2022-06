PRZED I PO: Fascynujący remont domu

Lekkim krokiem opuszczamy romantyczną atmosferę kwiatów i koronek by udać się do bardzo męskiego pomieszczenia, stanowiącego chłopięcy pokój. Wysoki, miękki zagłówek jest tu niemalże jedyną ozdobą. Chłodne kolory, w spokojnych tonach to dobre rozwiązanie do sypialni a zwłaszcza takiej, która będzie zamieszkiwana przez małych chłopców.