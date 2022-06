PRZED I PO: Duży dom, na maleńkiej dziełce

Budowa domu od początku do końca, jest to proces, który wymaga doskonałego planowania, cierpliwości i środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia prac, i mamy tu namyśli zarówno prace projektowe i wykonawcze. Nie da się tego obejść na skróty jeśli zależy nam na pomyślnym wyniku na koniec. Wszystko zaczyna się od pomysłu, poczętego z pierwszego wywiadu architekta z inwestorem. Koncepcja, przekształca się w plan pracy architektonicznej, a dopiero w późniejszych etapach jest wdrażana w budowę. Dziś przeniesiemy Was przez ten proces, posługując się przykładem projektu stworzonego przez ekspertów z CCA Architects, którzy byli odpowiedzialni za projektowanie i prowadzenie budowy Casa Centeno. Chodźmy!