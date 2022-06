Dom jednorodzinny o współczesnym designie

Domy o prostej, sześciennej bryle i płaskim dachu to gwarancja ponadczasowości projektu. Taki budynek nigdy nie wyjdzie z mody i zawsze emanować będzie współczesnym urokiem. Z tej perspektywy budynek przypomina nieco znane znam polskie kostki - jest to jednak wrażenie mylne, a projekt ten ma o wiele więcej do zaoferowania, zwłaszcza pod względem rozmiaru. Przekonacie się sami, oglądając jego zdjęcia zrobione z innej perspektywy.