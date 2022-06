Mieszkanie w Gdyni: 25 m² pełne stylu

W fantastyczny sposób dobrano materiały wykończeniowe do tego wnętrza. Fragment ściany pokryto bieloną cegłą, dzięki czemu wnętrze nabiera modnego charakteru loftu. Część powierzchni pokryto z kolei wielkoformatowymi lustrami, dzięki któremu pomieszczenie nabiera dodatkowego wymiaru. Jest to doskonały zabieg do małych wnętrz o ograniczonym metrażu- lustrzane odbicie potrafi zdziałać tutaj cuda!