Mistrz przestrzeni!

Dzisiaj przenosimy się do malowniczej Kornwalii, by poznać dom jednorodzinny, wzniesiony przez studio The Bazeley Partnership. Nowoczesna konstrukcja została stworzona, by zapewnić mieszkańcom absolutny komfort codziennego życia. O dodatkowe atrakcje nie było tu trudno – dom znajduje się wybrzeżu, zadbano zatem o przestronne balkony z widokiem na morze. Aby nawiązać do tradycyjnej nadmorskiej architektury, nasi architekci zadecydowali o wprowadzeniu elementów takich jak odsłonięte belki stropowe, drewniane wykończenia… W efekcie powstała rezydencja łącząca w sobie wygody nowoczesności z urokiem architektury poprzednich wieków.

Zapraszamy Was na wirtualny spacer w poszukiwaniu inspiracji na idealny dom jednorodzinny.