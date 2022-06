Niezwykły dom na wąską działkę!

Idziemy dalej, by poznać podstawę naszego trapezu. Wzrok przyciągają ogromne przeszklenia, które ubrano w czarne ramy, pięknie kontrastujące z bielą budynku. Jak już mieliśmy okazję zauważyć, niewiele okien jest tutaj ustawionych równolegle do linii fasady, są raczej zaprojektowane pod kątem. Zapewnia to większą prywatność mieszkańcom oraz uniemożliwia bezpośrednie wpadanie promieni słonecznych, dzięki temu we wnętrzu zawsze panuje przyjemna temperatura. Niektóre przestrzenie pomiędzy przeszkleniami zostały wyłożone drewnem i stały się mikro tarasami. Co chwilę mamy tutaj możliwość zaczerpnięcia świeżego powietrza!