6 zaskakujących domów w Polsce!

Na koniec najbardziej typowe i proste rozwiązanie, które króluje w polskim budownictwie. Takie domy stoją od Pomorza aż po same Tatry, w każdej niemalże miejscowości. Wybór tynków jest dość szeroki i nie ogranicza się jedynie do kolorystyki, ale także do materiału z jakiego jest wykonany. Są cztery podstawowe grupy tynków cienkowarstwowych: mineralne, akrylowe, silikonowe i silikatowe i każda z nich ma swoje wady oraz zalety. A co z kolorem elewacji? Tutaj sprawa też nie jest oczywista, ponieważ, oprócz upodobań własnych należy skupić się także na aspekcie użytkowym. Ogólna zasada doboru kolorów jest taka: na silnie nasłonecznionych elewacjach nie należy stosować kolorów ciemnych, gdyż takie powierzchnie bardzo się nagrzewają i mogą powodować zniszczenie tynku. Nie powinno się też wykańczać ich tynkami kolorowanymi pigmentami organicznymi, gdyż mogą one blaknąć na słońcu.

Najpopularniejsze są biele, brązy i beże z delikatnymi metalowymi lub drewnianymi detalami. Taka fasada to bardzo klasyczny i elegancki wybór.

Potrzebujecie więcej inspiracji? Zajrzyjcie tutaj: 11 wyjątkowych pomysłów na zewnętrzną elewację!