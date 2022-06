Dom o czterech twarzach!

Patrząc na dom z dystansu doceniamy jego oryginalną bryłę i niekonwencjonalne połączenie kolorów oraz materiałów. Duże okna z każdej strony czynią go niezwykle otwartym i dostępnym, co z jednej strony pozwala naturalnemu światłu swobodnie błądzić we wnętrzach, a z drugiej umożliwia domownikom stały kontakt z otaczającą dom naturą. Na tle okolicy oraz sąsiednich domów ten budynek zdecydowanie się wyróżnia.