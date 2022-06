Rozgrzej mnie! Tekstylia na zimę

Zima za pasem, a to oznacza, że coraz więcej czasu spędzać będziemy w domu, ciesząc się ciepłem panującym w naszych czterech kątach. Czasami jednak, bez względu na to jak bardzo podkręcimy nasze grzejniki i jak wysoko podskoczy temperatura w pomieszczeniu, siarczysty mróz z zewnątrz i tak magicznie przenika przez mury i szczeliny w oknach, wkradając się do środka i wywołując dreszcze. Najlepszym remedium na to są bez wątpienia ciepłe i miękkie w dotyku koce, wygodne poduszki i ciepła pościel w łóżku, które w mgnieniu oka potrafią rozgrzać nie tylko nasze zmarznięte ciała, ale także nasze wnętrza.

Wybór tkanin odpowiednich na zimę jest nieograniczony. Mamy jednak pewne wymagania związane z tekstyliami na tę konkretną porę roku. Przede wszystkim muszą być one z materiału zatrzymującego ciepło, takiego jak na przykład wełna. Ponadto, powinny być miękkie i przyjemne w dotyku, aby można było się w nie miło zawinąć. Przy ich wyborze zwracamy także uwagę na kolory i wzory- zimą stawiamy na odcienie z ciepłej palety barw, bardziej stonowane, dopasowujące się do auty na zewnątrz. Królują zatem brązy, szarości, beże, ciemniejsze odcienie błękitu, a także kolory sezonowe, związane ze światami- czerwień, zieleń, złoto, srebro. Jeżeli chodzi o wzory, to wzrok przyciągają śnieżynki, gwiazdy, a także zimowe zwierzęta, takie jak renifery, łosie czy niedźwiedzie polarne.

Obejrzyj naszą selekcję tekstyliów i zainspiruj się zimową aurą!