Przemiana strychu? 5 podstawowych wskazówek!

Biały kolor będzie Waszym sprzymierzeńcem jeśli chcecie stworzyć większą przestrzeń. Ściany i sufit wydają się być bardziej oddalone a ponadto, biały, jak żaden inny kolor, rozprasza dzienne światło na wszystkie strony.

Jeśli, na Waszym strychu planujecie salon musicie rozważyć składane meble – to bardzo praktyczne rozwiązanie do małych wnętrz. Na co dzień korzystajcie z mini stołu, a przy szczególnych okazjach możecie go po prostu rozłożyć. Krzesła, z których aktualnie nie korzystasz złóż i schowaj do szafy lub pod skosem. W ten sposób zaoszczędzicie cenne miejsce i pomieszczenie będzie się wydawać mniej zabałaganione. Idealnym rozwiązaniem są meble modne meble modułowe, które łatwiej dopasować do kształtu pomieszczenie, a w tym przypadku skosów dachu.

Pokój dziecięcy na strychu to także doskonałe rozwiązanie. Małe mebelki bez problemu pomieszczą się pod skosami a nasi odkrywcy, z miłą chęcią będą bawić się w nowej, tak oryginalnej przestrzeni.