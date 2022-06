Przed i Po: Takiej metamorfozy nikt się nie spodziewał

Klarowność w każdym calu i postawienie na proste linie – to dzięki temu projekt mieszkania możemy nazwać nowoczesnym, ale również awangardowym. Łączna powierzchnia nieruchomości to 150 metrów kwadratowych, ale wizualnie wygląda na większą. Wspaniale dobrano tu meble: rozkładana sofa narożna w czerni, piękny stół wykonany z marmuru i sześć designerskich krzeseł go otaczających. To dopiero początek…