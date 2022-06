Wystrój wnętrz w stylu prowansalskim

Tym, co charakteryzuje styl prowansalski, jest naturalność, rustykalność i wiejski czar. Jeżeli chcesz wprowadzić go do swoich wnętrz, koniecznie powinieneś postawić na meble i dodatki o takim właśnie charakterze. Szorstki tynk na ścianach, drewniane, wytarte podłogi, jasno oświetlone pomieszczenia i staromodne meble to elementy, który powinny się w takim wnętrzu znaleźć. Na tym zdjęciu znajduje się staroświecki sekretarzyk, rodem z innej epoki. Jego charakter, kolor oraz materiał, z którego został wykonany, sprawiają, że jest idealnym meblem w stylu rustykalnym.

