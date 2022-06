Jaką łazienkę mają Polacy? 6 wspaniałych aranżacji

Podczas projektowania swojego mieszkania nie myślimy jedynie o sobie, ale również o tym, aby nasze cztery kąty robiły wrażenie na naszych gościach. I choć łazienka nie jest pomieszczeniem, które rzuca się w oczy każdemu kto zapuka do naszych drzwi, to nie powinniśmy skąpić jej uwagi. W końcu to tutaj możemy odpocząć po ciężkim dniu. Tak na prawdę spędzamy w niej dużo czasu, poranny szybki prysznic, makijaż, szykowanie się na wyjście, relaksująca kąpiel. Dziś przyjrzymy się kilku propozycjom pochodzącym od polskich projektantów. W ten sposób podejrzymy jak urządzają łazienki nasi rodacy. Być może dzięki temu znajdziesz inspirację dla siebie.