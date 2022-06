Małe, ale doskonałe: 35m² jak ze snu

W małym mieszkaniu nie powinno zabraknąć dużych okien, które są podstawą do stworzenia jasnego wnętrza. To przez nie będzie się dostawać światło – możemy postawić na okna wielkoformatowe lub nieco większe okna niż standardowe. Każdy z nas lubi naturalne światło – czujemy się bardziej energiczni, napawa nas optymizmem i dodaje wigoru nawet największym śpiochom i leniom. Niezależnie do tego, jak dobre oświetlenie sztuczne mamy w domu, to nigdy nie będzie w stanie zastąpić naturalnego światła.