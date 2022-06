Ciekawe firanki i zasłony do kuchni

Gdzie więcej serca jak nie w kuchni? Nawet firankami do kuchni można to zaakcentować. Niebanalnie wycięte firanki do kuchni w kształt serca tworzą kompozycję pełną domowego ciepła. Zostały powyższe zasłony, ubogacone nadrukiem w jakże zwiewnym charakterze. Ptaszki na firankach do kuchni, nawiązują do lekkiego stylu firanek. Wnętrze zaś czynią naturalnym, z podmuchem wiosny. Takie zestawienie najlepiej pasuje do kuchni jasnych, pastelowych, w których dominuje drewno i biel.