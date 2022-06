Berlin- mieszkanie w modnej dzielnicy Prenzlauer Berg

W tym wypełnionym światłem pomieszczeniu jest wystarczająco dużo miejsca, zarówno do jedzenia, jak i do odpoczynku. Białe ściany i jasne panele podłogowe pogłębiają dodatkowo otwartość tej przestrzeni, rozjaśniając ją. Stalowe krzesła w kolorach od zgniłej zieleni do ceglanej czerwieni nadają pomieszczeniu modnego, industrialnego charakteru, a stół, który otaczają, jest o prostym kształcie, ale masywny i solidny.

Na jednej ze ścian znajduje się wbudowany regał, który pełni rolę domowej biblioteczki. Jest to świetnie rozwiązanie oszczędzające przestrzeń, które sprawia, że pokój nie jest zagracony i przepełniony. Pomieszczenie to jest doskonałym przykładem na to, jak świetnie wyglądać może minimalistyczny styl dopełniony oryginalnymi, industrialnymi dodatkami.