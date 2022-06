13 inspirujących pomysłów na patio

Patio to tak właściwie przestrzeń zewnętrzna zawarta wewnątrz budynku, tak więc otoczona ścianami, i wyposażona w dobry system drenażu pod podłogą. Oprócz tych elementów oczywiście znajdziemy wiele innych, które tworzą tą niesamowitą i niepowtarzalną atmosferę patio. Nie zastanawiając się długo: często znajdziemy tu wygodne meble, designerskie posadzki, schody prowadzące na wyższe poziomy budynku, ale również baseny lub sadzawki. W tradycyjnym polskim budownictwie raczej rzadko wykorzystuje się patio wewnętrzne, ale rozszerza definicję tej przestrzeni do dziedzińca, który nie koniecznie musi być otoczony ścianami z każdej strony. W tym Katalogu Inspiracji znajdziecie 13 bardzo fajnych pomysłów na patio, które na pewno zainspirują Was do zaprojektowania takiego elementu w Waszych domach. Gotowi?