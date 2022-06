Prywatny basen na tarasie – co trzeba wiedzieć

Innym ważnym aspektem podczas planowania basenu jest zadanie sobie pytania, czy chcemy mieć basen kryty, czy otwarty. Oczywiście, jeśli mamy basen kryty, to możemy się taplać w wodzie nawet podczas deszczu, oprócz tego basen nie będzie wymagać częstego czyszczenia – dach stanowi w pewnym stopniu ochronę. Jednak z drugiej strony będzie go osłaniać równie przed słońcem i nigdy odpowiednio się nie nagrzeje, ani my nie będziemy mogli opalać się pływając na dmuchanym materacu… Wybór należy do Was!