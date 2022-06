Made in Poland- meble jedyne w swoim rodzaju

Wiele można o tej komodzie powiedzieć, ale z pewnością nie to, że jest nudna i konwencjonalna. Od użytych materiałów, poprzez kolorystykę, aż po kształt nóg, mebel ten jest okazem oryginalności połączonej z funkcjonalnością. Wykonana z płyty OSB oraz naturalnego drewna, zapewnia zarówno miejsce do przechowywania, jak i do ustawienia dekoracji. Nogi komody z toczonego drewna pomalowane zostały na czarno i biało, a każda ma inny, oryginalny kształt. Mebel ten świetnie pasowałby do wnętrz o wystroju minimalistycznym oraz do tych, urządzonych w stylu skandynawskim

