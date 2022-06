18 wygodnych leżaków ogrodowe, z których nie chcesz wstawać

Ten osobliwie wyglądający leżak to tak naprawdę super cienki twór wykonany z włókna szklanego wzmocnionego betonem – nazywa się Amorphy. Co prawda przypomina wyposażenie domu z odległej galaktyki, ale jego delikatna forma jest urzekająca – smukły kształt i wysokiej jakości materiały – a nawet nadaje się do recyklingu! Jeśli zdecydowanie preferujecie nowoczesne rozwiązania w ogrodach, to ten leżak jest dla Was!