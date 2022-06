3 różne podłogi – 6 domowych sposobów na ich czyszczenie!

Są eleganckie i jednocześnie praktyczne, mają niepowtarzalną fakturę, ocieplają, chronią przed hałasem i korzystnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń. Podłogi drewniane produkuje się z drewna litego oraz klejonego warstwowo. Do wyrobu i jednych, i drugich wykorzystuje się drewno pozyskiwane z gatunków drzew rosnących w różnych rejonach świata. Na zdjęciu, piękna, drewniana podłoga z bielonego drewna, prosto od producenta - firmy GRANORTE.

Do codziennego czyszczenia drewnianej podłogi wystarczy używanie szczotki, odkurzacza lub lekko wilgotnego mopa. Do mycia desek podłogowych należy używać właściwych, dla rodzaju podłogi oraz sposobu jej wykończenia, środków czyszczących oraz pielęgnacyjnych. Preparaty do pielęgnacji podłóg lakierowanych powinny zawierać syntetyczne środki pielęgnacyjne bez dodatku tłuszczu, do pielęgnacji powierzchni olejowanych należy natomiast używać środków, które zawierają tłuszcz.

Są także doskonałe domowe sposoby na detergenty do podłogi. Do ich przygotowania wykorzystacie produkty, które trzymacie w kuchennych szafkach. Możecie np. zmieszać: 4 litry ciepłej wody, ¼ szklanki octu i 1 łyżka sproszkowanego szarego mydła lub łagodnego płynu do naczyń. Doskonała mikstura jest już gotowa do użytku.