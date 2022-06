Nowoczesny dom ze wspaniałym ogrodem!

Jasno i przestronnie prezentuje się wnętrze tego domu. Wielkopowierzchniowe okna wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światła oraz sprawiając, że zielone otoczenie wdziera się do wnętrz. Białe powierzchnie ścian i sufitu doskonale komponują się z drewnianym parkietem. W strefie wejściowej na drugim planie dominuje z kolei kremowy kamień, nadający jej elegancji i szyku. Wyposażenie jest nowoczesne i stylowe- biały wypoczynek w salonie gwarantuje wygodne miejsce do siedzenia i jest centralnym elementem aranżacji.