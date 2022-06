Czy schody drewniane to najlepsza opcja do domu?

Drewno to jeden z najczęściej wybieranych materiałów do konstrukcji schodów w naszych domach. Dlaczego? Powodów jest bez liku! Na homify często piszemy o wspaniałych właściwościach drewna, które jest szlachetne, a zarazem finansowo dostępne. Sprawia ono, że pomieszczenia są eleganckie i przytulne jednocześnie. Choćby przybrało najnowocześniejszą, futurystyczną wręcz formę, zawsze zapewni nam łączność z naturą. To ekologiczny, przyjazny środowisku materiał. Schody drewniane posiadają wszystkie te zalety, a nawet więcej!

Schody drewniane, w przeciwieństwie na przykład do żelbetonowych, są lekkie, przeważnie nie wymagają dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych. Montuje się je, kiedy wszystkie prace budowlane zostały już wykonane, nawet po położeniu parkietów. Dzięki temu schody drewniane idealnie dopasowują się do konkretnej przestrzeni. Nie chodzi tylko o rozmiar – mogą one być zaprojektowane dosłownie w każdym stylu! Chociaż kiedy słyszymy schody drewniane , być może automatycznie myślimy o klasycznej rezydencji lub wiejskiej chacie, ten styl schodów jest niezwykle popularny także w nowoczesnej architekturze.

Mamy nadzieję, że tym wstępem zaostrzyliśmy Wam apetyt i nie możecie się już doczekać, aby poznać wspaniałe schody drewniane w realizacjach profesjonalistów homify! Oto one…