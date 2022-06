10 wyjątkowych pomysłów na dekorację ścian i podłóg

Zazwyczaj poświęcamy sporo czasu i przykładamy wiele uwagi do tego, aby odpowiednio dobrać meble i akcesoria dekoracyjne do naszych wnętrz, a zaniedbujemy ściany i podłogi. A nie powinniśmy! Jako że są to największe powierzchnie w każdym domu, ich oryginalne i ciekawe udekorowanie może być kluczowe dla aranżacji naszych wnętrz i nadać im dekoracyjny ton. Także jeżeli chodzi o sposoby ich zdobienia, mamy do wyboru wiele możliwości, co pozwala puścić wodze naszej wyobraźni i uwolnić kreatywność. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na farbę, tapetę, czy też na naklejki, jeżeli chodzi o dekorację ścian, lub też na parkiet, kafelki czy dywan, w odniesieniu do podłogi, można z odrobiną polotu osiągnąć wyjątkowy efekt WOW!

Zobaczcie dziesięć najciekawszych propozycji na niesamowite ściany i podłogi!