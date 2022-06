Nowoczesny dom dla nowoczesnej rodziny

Dom składa się z dwóch części, które łączą się ze sobą. Główną częścią jest prosty budynek z dwuspadowym dachem. Na parterze znajduje się otwarty salon z jadalnią i kuchnią. Pierwsze piętro mieści w sobie 3 sypialnie, garderobę i wygodną, aczkolwiek niewielką łazienkę – wszystko co potrzebne dla 4 osobowej rodziny. W drugiej części domu znajduje się podwójny garaż – jego kształt nawiązuje do sąsiadujących budynków z lat 70-tych. Obie części są połączone poprzez płaski dach, co sprawia, że tworzą spójną całość ale nie jest on jedyną cechą spajającą. Harmonii dopełniają elewacje, które zostały pokryte tymi samymi materiałami. Ściany wykończono białym tynkiem, betonem, drewnem i szkłem.