10 trendów obowiązkowych w nowoczesnych wnętrzach!

Nowoczesne wnętrza to bardzo subiektywne określenie. Dla każdego słowo nowoczesny będzie oznaczało co innego. Jedni przez to rozumieją funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu pomieszczenia natomiast drudzy stawiają na niepowtarzalny wygląd, oryginalne elementy wystroju, które nadają nowoczesnego wyglądu.

Według nas nowoczesny, oznacza połączenie funkcjonalności z niepospolitym, oryginalnym wyglądem. To także wnętrze, które będzie ponadczasowe i służyło domownikom przez długie lata. Dlatego istotny jest dobór odpowiednich materiałów oraz kolorów. Nowoczesne wnętrza doskonale odnajdują się w towarzystwie betonu, cegły, a także laminowanych podłóg czy mebli. Obecnie architekci wnętrz coraz częściej znajdują zastosowanie dla nietypowych materiałów wykończeniowych, które jak najbardziej są charakterystycznym elementem nowoczesnych wnętrz. Co jeszcze definiuje nowoczesne wnętrza? To przede wszystkim światło. Bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie, ponieważ dzięki niemu nakierowujemy wzrok naszych gości na przedmioty, które chcemy uwydatnić. Oświetlenie samo w sobie może być również ozdobą. Rynek artykułów do wyposażenia wnętrz oferuje nam olbrzymi wybór lamp, żyrandoli, kloszy czy halogenów, w niecodziennych wzorach, kolorach.

Drugim istotnym elementem, który definiuje naszą przestrzeń jako nowoczesne wnętrze to minimalizm. Termin nie ma jednoznacznej definicji, można w uproszczeniu powiedzieć, że minimalizm to specyficzna pustka, która charakteryzuje się ascetycznymi formami oraz stonowaną kolorystyką wnętrz i dodatków.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was kilka podpowiedzi jak urządzić nowoczesne wnętrze, tak więc zapraszamy do lektury!