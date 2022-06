13 niezwykłych pomysłów na dekoracje do sypialni!

Tapeta jest kolejnym sposobem na ozdobne wykończenie wnętrza. Niekoniecznie należy wytapetować całą sypialnię, czasem wystarczy jedna ściana czy nawet jeden pas. Najlepszym miejscem na umieszczenie tapety w sypialni jest obszar za łóżkiem, do którego zwykle przylega jego wezgłowie. W zależności od upodobań można zdecydować się na tapetę gładką lub wzorzystą, delikatną lub bardzo wyróżniającą się. Za pomocą tapety można podkreślić wnętrze sypialni, przykładem na to jest powyższa aranżacja wykonana przez studio A Atelier – Autorska Pracownia Architektury Artur Turant. Do nowoczesnej sypialni jako dekorację wybrano wzorzystą tapetę, która kolorystycznie idealnie pasuje do reszty wnętrza. Jest to doskonały przykład połączenia mebli o prostych formach z intensywnymi dodatkami, do których należy mocna tapeta, fioletowe łóżko wraz z pościelą oraz fioletowy wazon. Jeśli fioletowy kolor w sypialni przypadł Wam do gustu, to z pewnością powinniście przeczytać artykuł poświęcony fioletowym sypialniom.