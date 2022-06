Fantastyczny dom modułowy na leśnej polanie

Lato w pełni, sezon wakacyjny trwa więc może przydałby się Wam mały wypoczynek? Sommerhaus PIU 65 jest to niewielki, drewniany dom, który pełni funkcję domku letniskowego ale także, możemy go łatwo przekształcić w nowoczesny dom rodzinny. Życie w drewnianych domach jest bardzo popularne. I nic dziwnego, bo mieszkanie w nich niesie ze sobą wiele korzyści: są one wykonane z materiałów naturalnych, są przyjazne dla środowiska i zapewniają dobry klimat wewnątrz. Ten projekt należy do niemieckich architektów SOMMERHAUS. Stworzyli oni domek modułowy PIU, który idealnie nadaje się na działkę, na weekendowy wypad czy nawet dłuższe wakacje. Wystarczy postawić go w urokliwym miejscu i cudowny wypoczynek gwarantowany!