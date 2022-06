Dom rodzinny wypełniony bogactwem

Dołącz do nas i wybierz się dzisiaj na wycieczkę do domu, który jest pełen ciepła i bogactwa. Biuro Nuun Mimarlık, z siedzibą w Stambule, potwierdziło swój ogromny talent, właśnie poprzez ten dom. Jest to popis nagiej architektury, ogołoconej, pozbawionej wszelkich dekoracji, uproszczonej, nie tylko w kwestii estetyki, ale także funkcji. Konstrukcja oddaje także charakter klienta, który chciał uzyskać prosty budynek. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu kilka pomysłów i inspiracji dla swojego domu.