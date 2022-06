10 rozwiązań na optyczne powiększenie ogrodu

Jeśli chcesz zabawić się w wizjonera, możesz skorzystać z drewnianych skrzyń, zbudowanych dookoła ogrodu, co nada miejscu śródziemnomorskiego charakteru. Możesz tam posadzić wszelakie rośliny; dobrym pomysłem są zioła, które nie tylko pięknie wyglądają, ale można je wykorzystać w kuchni. Mała wskazówka : zamiast wyrzucać stary kredens, wynieś go do ogrodu i wypełnij roślinami. Szuflady pomogą osiągnąć efekt schodów. Aby to spotęgować, duże rośliny sadź na dole, a mniejsze i kolorowe u góry wysłużonego mebla. Pamiętaj jednak, aby zaimpregnować drewno przeciw działaniom warunków atmosferycznych oraz wszelakich insektów.