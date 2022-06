Jakie podłoże na taras? 10 pomysłów

Drewno to wciąż jeden z najbardziej popularnych materiałów, co odnosi się też do konstrukcji podłoża tarasu. Wybór drewna to gwarancja stylowego efektu końcowego. Dodatkowo, materiał ten zawsze emanuje ciepłem, wprowadzając poczucie przytulności i domowości gdziekolwiek byśmy go nie użyli, jakiegokolwiek stylu aranżacji tarasu byśmy nie wybrali. Drewno jest trwałe, jednak wymaga odpowiedniego zabezpieczenia woskiem bądź olejem.