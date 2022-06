Podmiejski dom w nowoczesnej odsłonie

We współczesnych domach przyzwyczailiśmy się już do otwartych kuchni, wręcz ich oczekujemy. Tutaj nasi eksperci nie realizowali projektu od zera, musieli zmierzyć się ze stanem zastanym. W efekcie powstała półotwarta kuchnia, do której prowadza dwa wejścia. Takie rozwiązanie powinny przemyśleć osoby obawiające się roznoszenia się zapachów jedzenia po całym domu. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, jak ciekawie do nowoczesnego wystroju udało się wpleść starą szafę.