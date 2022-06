Rezydencja w cegle i drewnie

To jeszcze nie koniec naszego przyglądania się drewnianemu pawilonowi. Teraz pora zajrzeć na jego… dach! Zaprojektowano tutaj kolejny taras, na którym można wypoczywać na wysokości koron drzew otaczającego budynek lasu. Wszystkie meble ogrodowe użyte w powyższej aranżacji wykonano z drewna, dzięki czemu wydają się całkowicie stapiać z tym miejscem. W głębi widzimy wejście do wnętrza kolejnego, ceglanego członu. Sprawdźmy, co nas tam czeka…