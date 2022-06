Nowoczesny dom-stodoła wzniesiony w 4 miesiące

Przed chwilą znajdowaliśmy się w salonie, skąd mogliśmy przejść do jadalni i dalej do kuchni, w której stoimy obecnie. Jeśli marzycie o minimalistycznej, przestronnej przestrzeni do przygotowywania posiłków, to tutaj z pewnością znajdziecie inspirację! Pomieszczenie ma kształt prostopadłościanu, jednak kuchnię zaaranżowano na planie litery L . Jej dłuższy bok stanowią przyciągające wzrok meble ze stali, krótszy natomiast stanowi biała zabudowa ściany, na której wyróżnia się piekarnik. Ogromne przeszklenie jednej ze ścian zapewnia dopływ naturalnego światła.