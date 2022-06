Górska chata w nowoczesnym wydaniu!

Coraz chłodniejsze dni przypominają nam, że powoli, powoli zbliża się zimna. Astronomiczne lato już się skończyło, rozpoczyna się jesień, ani się obejrzymy, a spadnie pierwszy śnieg. Jeśli oczywiście w tym roku nie postanowi czekać do Wielkanocy! Jedni uwielbiają zimę, kiedy wszystko przykrywa biały puch, świat wydaje się świeży i niewinny. Inni z kolei szczerze jej nie znoszą i już teraz przeglądają oferty biur podróży, planują spędzić Sylwestra w ciepłych krajach. Jakikolwiek jest nasz stosunek do zimy, warto by nasz dom był na nią przygotowany. Wznosząc nowy budynek w polskim klimacie nie możemy zapomnieć o odpowiedniej izolacji, ogrzewaniu, szczelnych oknach…

Czy przygotowań na zimę uczyć możemy się od Japończyków? Dzisiejszy projekt przekona Was, że tak! Pokażemy Wam bowiem wspaniały drewniany dom z oknami od Curationer. Byłby on idealną rezydencją także na letni urlop, jednak pokazujemy go Wam w zimowym krajobrazie, by udowodnić, że ogromne przeszklenia to rozwiązanie nie tylko dla mieszkańców strefy klimatu tropikalnego. Okna z odpowiednią izolacją sprawdzają się świetnie nawet przy minusowych temperaturach – nie musimy obawiać się strat energii!

Gotowi na powiew zimowego chłodu? Czas przenieść się do Japonii…