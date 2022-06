Dom dla oszczędnych!

Domy bioklimatyczne, czyli wznoszone z poszanowaniem dla środowiska oraz niezwykle energooszczędne, stają się coraz popularniejsze. Moda na dbanie o naturę? Podoba nam się to! Architektura ta szczególnie ciepło przyjęta została w hiszpańskiej Katalonii, skąd mieliśmy już okazję pokazać Wam na homify kilka przykładów, wśród nich: Mały dom – duża oszczędność!

Dzisiaj zapraszamy Was do poznania konstrukcji w większej skali, wzniesionej w stylu nowoczesnym, który absolutnie nas zachwycił. Struktura domu autorstwa barcelońskiego studia b-house została wykonana całkowicie z drewna. Architekci oferują swoim klientom budynki według kilku określonych typów, pozwala to na bardzo szybką konstrukcję. Nasz dzisiejszy przykład nosi nazwę b-patio, możemy zatem zacząć domyślać się, co znajdziemy w środku.

Czas rozpocząć zwiedzanie…