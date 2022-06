Zrób to sam- shabby chic

Farba Chalk Paint jest idealna do samodzielnego tworzenia mebli w stylu shabby chic z kilku powodów: po pierwsze, dzięki swojej formule, można nią malować bez konieczności uprzedniego aplikowania podkładu. Co więcej, jest odpowiednia do różnych materiałów, poczynając od drewna, a kończąc na betonie. Przy jej użyciu tworzyć można wiele odcieni, od jaśniejszych, do ciemniejszych, wszystko zależy od stopnia jej rozcieńczenia. Ponadto, farba ta za każdym razem daje matowy efekt, co jest niezwykle pożądane w stylu shabby chic. Paleta kolorów tego produktu inspiruje się czasami XVIII wieku, stąd też jego nazwy, takie jak „napoleoński błękit” czy też „cesarski jedwab”. Kolory można mieszać, osiągając jeszcze ciekawszy efekt!