Regał metalowy w 14 różnych aranżacjach!

Metalowy, biały regał, który idealnie nadaje się do skandynawskiego wnętrza. Mimo metalowej konstrukcji barwa oraz elementy znajdujące się na regale jak najbardziej odpowiadają takiej aranżacji. Regał świetnie odnalazłby się zarówno w salonie, gabinecie jak i w pokoju dziecięcym. To co może zdefiniować jego charakter to zawartość. Układając książki oraz segregatory nasz regał idealnie sprawdzi się w gabinecie, natomiast jeżeli zapełnimy go pluszakami i dziecięcymi ozdobami to stylistycznie wpasuje się w przestrzeń dla naszego dziecka.