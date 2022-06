Szklane schody – 7 inspirujących pomysłów!

Patrząc na to wnętrze mam wrażenie, że tych schodów tak na prawdę nie ma. Architekci z pracowni DK architektura wnętrz w całości posłużyli się szkłem do w aranżacji tego wnętrza. Trzeba przyznać, że efekt jest zdumiewający, można by odnieść wrażenie, że szklane schody same unoszą się w powietrzu. Przezroczyste stopnie oraz balustrada to propozycja dla największych smakoszy ekstrawaganckich wnętrz. Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru tego miejsca zdecydowano się wykorzystać wzorzystą czarno-białą tapetę, która jest nie tylko ozdobą tego pomieszczenia, ale także tłem dla pięknych szklanych schodów.

Większość z nas uważa, że szklane schody to nie jest bezpieczne rozwiązanie dla naszej rodziny. Mamy w głowie kruche kieliszki czy szklanki, które niekiedy pękają nam w dłoniach podczas zmywania. Jednak nie warto tą myślą się kierować w aranżacji wnętrza. Szklane schody są wykonane ze specjalnego bardzo mocnego szkła dodatkowo zabezpieczanego warstwowo laminowanymi foliami PVB dzięki czemu zapobiega ugięciom w centralnym punkcie obciążenia stopnia.